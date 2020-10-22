Стокгольм, , 16:31 — REGNUM Число летальных исходов от COVID-19 в Швеции за сутки увеличилось на одного человека. Такие данные 22 октября обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 5 930 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 108 969 человек. За последние 24 часа их число увеличилось на 1 614 человек.

По состоянию на 22 октября, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 39 пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь. Всего за время пандемии в стране интенсивной терапии подверглись 2 660 пациентов.