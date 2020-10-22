Село Еткуль, Челябинская область, , 16:17 — REGNUM В Еткульском районе Челябинской области местный житель пойдёт под суд за кражу пенсии у инвалида. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Следователи считают, что в июле 2020 года он был у потерпевшего в гостях. С помощью его телефона гражданин похитил 15 тыс. рублей, переведя их на свою карту, а затем обналичил и потратил.

Обвиняемый признал свою вину, но похищенного не вернул. В связи с этим потерпевший заявил гражданский иск. Дело рассмотрит Еткульский городской суд.

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