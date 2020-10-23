Санкт-Петербург, , 00:56 — REGNUM Казалось бы, чем выше заболеваемость COVID-19 — тем выше должна быть тревога из-за COVID-10. Почему эти два фактора оказались не связанными, объяснила клинический психолог ИА REGNUM Елена Ковальчук.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным исследования Brand Analytics, уровень тревожности жителей России за всё время пандемии достиг пика весной 2020 года. В исследовании выяснили: высокий уровень тревожности был связан не с тем, что люди начали массово болеть, а с поступлением угрожающей информации об опасном заболевании. Очевидно, что весной 2020 года тревога у населения увеличивалась с возрастанием информационных волн по теме COVID-19. Чем больше новостей, тем больше интерес, и поскольку речь идет об угрозе для жизни, то, соответственно, больше и тревога.

«Для сохранения психического здоровья населения, я считаю, крайне важно дозировать тревожащую людей информацию, чего весной сделано не было. Поймите меня правильно — не замалчивать правду, не обманывать людей, скрывая угрозы, но при этом и не вываливать на них тонны панической информации о ковиде разного качества и достоверности. Истерические, невротические и даже психотические состояния, а также очень опасные массовые истерии могут быть спровоцированы из-за отсутствия информационной гигиены. И это серьезная общемировая проблема, которая до сих эффективно не решается», — говорит психолог.

Мощность информационных потоков по ковидной тематике сейчас не снизилась. Но исследователи установили, что уровень тревоги у населения нашей страны в данное время существенно ниже (показатели тревожности теперь — 30 против 190 весной). Информационная среда так же (а может, и сильнее) накалена ковидной тематикой, так почему этой осенью реакция на нее слабее?

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