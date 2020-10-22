Волгоград, , 16:19 — REGNUM Три летальных исхода пациентов с подтверждённым положительным тестом на коронавирус зарегистрировано в Волгоградской области за прошедшие сутки. Скончались две женщины и молодой мужчина, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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36-летний житель Урюпинского района был доставлен в местную ЦРБ с острым нарушением мозгового кровообращения. У пациента выявили двухстороннюю внебольничную пневмонию, его перевели в инфекционное отделение больницы.

Пенсионерка из Волгограда 73 лет в тяжёлом состоянии поступила в городскую клиническую больницу № 3 Волжского. Она страдала хроническими заболеваниями бронхолёгочной и сердечно-сосудистой систем.

53-летняя жительница Новониколаевского района госпитализирована в местную ЦРБ в состоянии средней тяжести, а затем была переведена в инфекционное отделение Урюпинской ЦРБ. У женщины имелись хронические заболевания бронхолёгочной, выводящей и эндокринной систем.

В стационарах региона находятся 5947 взрослых и 85 детей, с подтверждённым коронавирусом — 1814 пациентов.