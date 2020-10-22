Курск, , 16:14 — REGNUM В Курской области за минувшие сутки подтверждено 99 новых случаев заражения коронавирусом, данные 22 октября опубликовал региональный оперативный штаб. 21 октября сообщалось о 97 новых носителях коронавируса.

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Лидируют по приросту носителей коронавируса Курск (+39), Рыльск (+18) иЖелезногорск (+14). Также за сутки в регионе признаны выздоровевшими после коронавируса 20 человек. Три пациента с COVID-19 пополнили статистику смертности — это женщины 64, 68 и 79 лет.

Всего на 22 октября в Курской области всего зарегистрировано 9863 подтвержденных случая заражения коронавирусом, выздоровели 7370 пациентов. Скончались 70 пациентов, причина смерти — тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.