Санкт-Петербург, , 16:22 — REGNUM В Петербурге эксперты изучили двери автобуса, которые зажали ногу подростку, из-за чего юношу протащило по земле. Технических нарушений в автобусе обнаружено не было. Причина происшествия — в конституции тела пострадавшего. Об этом 22 октября сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Санкт-Петербургского ГУП «Пассажиравтотранс».

Напомним, инцидент с 15-летним подростком произошел ранним утром 22 октября в Красносельском районе Петербурга. Молодой человек пытался войти в автобус, когда двери уже почти закрылись, и не успел убрать ногу со ступеньки.

В результате водитель автобуса не заметил мальчика и начал движение. Школьника протащило около 30 метров по асфальту, пока пассажиры не забили тревогу.

Как уточнили в компании-перевозчике, скорую помощь и ГИБДД вызвал сам водитель автобуса. Прибывшие на место сотрудники госавтоинспекции заключили, что автобус исправен, что также позже подтвердила проверка.

«Дополнительная проверка автобуса показала, что система блокировки начала движения при открытых дверях также работала», — пояснили в «Пассажиравтотрансе».

Отметим, что створки дверей автобуса оснащены резиновыми уплотнителями, чтобы снизить риск возможных травм. Однако школьник оказался слишком худым, и система его не заметила.

«Представители связались с родными пострадавшего и выразили готовность оказать помощь», — уточнили в компании.

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