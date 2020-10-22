Волгоград, , 16:08 — REGNUM «Рекорд» по выявленным носителям коронавируса обновлён в Волгоградской области — 22 октября зарегистрирован 191 случай заражения, что на три превышает показатель предыдущих суток. Скончались ещё три человека, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Волгоградской области положительный тест на коронавирус подтверждён у 18 тыс. 554 человек. За стуки вписаны 295 пациентов, всего завершили лечение 16 тыс. 097 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано три летальных исхода. Таким образом, всего в регионе зафиксировано 186 смертельных случаев от осложнений, вызванных коронавирусом.