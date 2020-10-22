Киев, 22 октября 2020, 16:08 — REGNUM Доклиническая фаза испытаний украинской вакцины от COVID-19 завершена. Об этом заявил 22 октября на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Степанов сообщил, что разработку вакцины полгода вели украинские учёные совместно с консорциумом американских компаний.
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По словам министра, на Украине начинается клиническая фаза испытания новой вакцины.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал появление «уникальной» украинской вакцины от COVID-19, хотя ещё в августе 2020 года признал, что страна не может самостоятельно разрабатывать такие препараты.
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