Киев, , 16:08 — REGNUM Доклиническая фаза испытаний украинской вакцины от COVID-19 завершена. Об этом заявил 22 октября на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«Эта фаза состоит из нескольких больших моментов. Можем сказать, что она пройдена, что в рамках проведения этой доклинической фазы было выяснено, что этот кандидат на вакцину имеет достаточно хорошие перспективы», — рассказал он.

Степанов сообщил, что разработку вакцины полгода вели украинские учёные совместно с консорциумом американских компаний.

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По словам министра, на Украине начинается клиническая фаза испытания новой вакцины.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал появление «уникальной» украинской вакцины от COVID-19, хотя ещё в августе 2020 года признал, что страна не может самостоятельно разрабатывать такие препараты.

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