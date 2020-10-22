Самара, , 16:05 — REGNUM Порывы ветра до 18 метров в секунду ожидаются в Самарской области. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба ФГБУ «Приволжское УГМС».

По сообщению пресс-службы ведомства, днем 23 октября текущего года в регионе ожидается усиление ветра. В этой связи по области объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

Отмечается, что ночью и днем в регионе ожидается дождь, а ночью могут также пройти небольшие осадки в виде мокрого снега. Температура ночью может опуститься — 8 °C.

Спасатели рекомендуют при усилении ветра ограничить выход из зданий и не оставлять детей без присмотра.

Читайте ранее в этом сюжете: Минтранс Башкирии рекомендует водителям сменить летнюю резину на зимнюю