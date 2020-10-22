Псков, , 15:58 — REGNUM В Псковской области привили первых четверых врачей, изъявивших желание вакцинировать от коронавирусной инфекции первым отечественным препаратом «Спутник V». Об этом 22 октября сообщает издание ПАИ со ссылкой на главного врача Псковской городской поликлиники Галину Невалённую.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ожидание вакцины и лекарств»

Напомним, ранее главный внештатный инфекционист Псковской области Ираида Сивачёва сообщала, что в конце сентября Псковскую область поступило 542 дозы отечественной вакцины от коронавируса, они в первую очередь предназначены для вакцинации медицинских работников.

Первыми вакцину поставили всего четырем добровольцам. Как объяснили в медучреждении, вакцина «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») очень капризная в эксплуатации. Помимо хранения вакцины при определенной температуре не превышающей минус 18 градусов, трясти жидкость нельзя, кроме того, размораживаться состав должен только в особом термоконтейнере в течение 5−7 минут и использоваться не позднее 40 минут после этого.

Вакцинация от коронавируса противопоказана тем, кто кто уже перенёс в любой форме коронавирус, а также пациентам младше 18 лет. Чтобы проверить, есть ли у человека антитела от COVID-19, кровь из вены заранее берут на анализ.

В настоящий момент в Псковской области отрабатываются все рабочие моменты вакцинации.

«Сначала вводится первый компонент, а через три недели, второй компонент. В этом особенность этого препарата. В течение 30 минут после введения вакцины пациенты должны находиться в кабинете, потому что у них может появиться некоторый дискомфорт в месте введения», — пояснила Галина Невалённая.

Читайте ранее в этом сюжете: В Псковскую область поступило более 500 доз вакцины от коронавируса