Волгоград, , 16:07 — REGNUM Соучастник группового изнасилования несовершеннолетней, совершённого 27 лет назад, задержан в Волгограде, сообщили ИА REGNUM 22 октября в пресс-службе регионального Следственного комитета. Ранее мужчина не попадал в поле зрения правоохранительных органов, с его участием уже проведена проверка показаний на месте.

По данным следствия, поздно вечером 4 октября 1993 года двое приятелей в центре Волгограда предложили проводить домой незнакомую им 17-летнюю девушку. В безлюдном месте они затащили её на строительную площадку и поочередно надругались. 27 лет преступление оставалось нераскрытым. Личность первого соучастника, ныне 48-летнего мужчины, следователи установили только в августе 2020 года — за год до преступления он условно-досрочно освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за групповое изнасилование другой несовершеннолетней. Потерпевшая опознала насильника, в том числе по татуировкам, о которых подробно рассказала ещё в ходе первого допроса в 1993 году. Обвиняемый признался в преступлении, но утверждал, что совершил насилие в одиночку. Он уже предстал перед судом.

Второго соучастника, ныне 45-летнего мужчину, задержали 21 октября по месту жительства. Он дал признательные показания, в ближайшее время волгоградцу предъявят обвинение.