Цхинвал, , 16:06 — REGNUM Дистанционное обучение, на которое перешли школы в Южной Осетии, продлится до конца четверти. Об этом 22 октября рассказал агентству «Рес» замминистра образования республики Аслан Лолаев.

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«Учебную четверть в школах должны закончить в форме дистанционного образования, потому что вслед за карантином идут каникулы. Такой приказ был издан министерством образования», — сказал Лолаев.

Он также отметил, что по итогам прошлого учебного года, когда школы также работали в дистанционном режиме, получен противоречивый опыт, и в этот раз сотрудники министерства образования будут периодически проводить внеплановые проверки того, как идут уроки.

Напомним, школы в Южной Осетии были закрыты на карантин с 21 октября. Как рассказала главный санитарный врач республики Марина Кочиева, такое решение было принято после «единичных случаев» заражения в школах коронавирусом, ОРВИ и гриппом.

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