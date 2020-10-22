Оренбург, , 15:47 — REGNUM В Оренбургской области сезон клещевой активности завершился и Роспотребнадзор подвел итоги заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом в 2020 году. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве, в медучреждения за помощью по поводу присасывания клещей обращался 2 571 человек, в том числе 1 083 ребенка.

Жалобы на укусы клещами фиксировались на территории всего региона, за исключением Акбулакского района. Удельный вес клещей, являющихся переносчиками вируса клещевого вирусного энцефалита, составил 0,32%. Зарегистрировано девять случаев клещевого вирусного энцефалита.

Добавим, в 2019 году отмечено 3 936 обращений граждан по поводу укусов клещами, в том числе 1 422 детей. Среди них у девяти человек выявлен клещевой вирусный энцефалит.

Специалисты Роспотребнадзора подчеркнули, что надежной мерой защиты от клещевого вирусного энцефалита являются прививки. Вакцинация проводится в течение всего года, но не позднее, чем за две недели до посещения природного очага (в Оренбургской области — Абдулинский городской округ, Бугурусланский, Сакмарский, Северный, Оренбургский, Пономарёвский и Шарлыкский районы). В 2020 году иммунизировано 10,6 тыс. человек, в том числе 1,5 тыс. детей.