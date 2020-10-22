Москва, , 15:45 — REGNUM Всероссийская акция «Поезд Победы» началась в Москве, передаёт 22 октября корреспондент ИА REGNUM.

Акция приурочена к празднованию 75-летия Победы. Маршрут поезда состоит из двух частей. Первая пройдёт по линии фронта от Москвы до Волгограда (через Псков, Санкт-Петербург, Архангельск, Севастополь, Владикавказ и другие города), вторая — по транссибирской магистрали на Дальний Восток.

Поезд является первой в мире иммерсивной инсталляцией, размещённой в железнодорожном составе. В нём историю Великой Отечественной войны расскажут скульптуры, видеопроекторы и сенсорные столы.