Брянск, , 15:35 — REGNUM Второй компонент препарата от коронавируса «Спутник V» начали вводить медицинским работникам Брянской области. Вакцинацию прошли уже 13 человек, сообщили ИА REGNUM 22 октября в региональном оперативном штабе.

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Первые 42 дозы вакцины поступили в Брянскую область 16 сентября. Их распределили между сотрудниками медицинских организаций региона. Между введением первого и второго компонентов «Спутник V» должен пройти 21 день. На 22 октября вторую дозу получили уже 13 медиков.

До конца 2020 года в Брянскую область по соглашению с минздравом РФ поступит 1032 дозы препарата «Спутник V».