Тбилиси, , 15:33 — REGNUM У мужчины, который накануне захватил отделение Банка Грузии в Зугдиди (край Самегрело-Верхняя Сванетия), мог быть сообщник. Об этом 22 октября сообщает телеканал «Мтавари архи».

Как рассказал генеральный директор канала Ника Гварамия, ссылаясь на неназванный источник, злоумышленнику помогал действующий военный. Глава телеканала также рассказал, что размер выкупа составил не $0,5 млн, а $4 млн.

Кроме того, по информации Гварамии, злоумышленник якобы уже находится в Кодорском ущелье в Абхазии и намерен покинуть страну с помощью представителей местного «криминального сообщества».

Официальных комментариев о том, где может находиться злоумышленник, нет. В Абхазии ранее заявили, что не пропустят нарушителя через границу, а если задержат, то передадут грузинским правоохранителям.

Стоит отметить, что ранее один из освобожденных заложников Ираклий Кварацхелия сообщил, как видел, что в качестве выкупа злоумышленнику передали пять пачек купюр. Сумму назвать он не смог. В МВД Грузии не сообщали, сколько денег передали за освобождение заложников.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября в одном из отделений Банка Грузии в Зугдиди неизвестный захватил по разным данным до 43 заложников. Он потребовал выкуп в размере $0,5 млн. Правоохранители передали злоумышленнику деньги, и он освободил заложников и смог скрыться от полиции.

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