Асекеевский район, Оренбургская область, , 15:24 — REGNUM В Асекеевском районе Оренбургской области осужденный глава сельсовета продолжал руководить селом, пока не вмешалась прокуратура. Надзорное ведомство потребовало досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования. Совет депутатов рассмотрел и удовлетворил представление прокурора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным ведомства, в ходе проверки было установлено, что глава администрации Асекеевского сельсовета, имея непогашенную судимость за управление автомобилем в нетрезвом состоянии (ст. 264.1 УК РФ) к штрафу в 200 тыс. рублей и лишению на три года водительских прав, вопреки требованиям законодательства продолжал осуществлять полномочия главы муниципального образования.

В настоящее время чиновник отправлен в отставку.