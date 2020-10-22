Архангельск, , 15:22 — REGNUM В Архангельской области список инфицированных опасным коронавирусом пополнили 263 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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Наибольшее число больных COVID-19 за сутки выявили в областном центре — 86 человек. Напряженной остается ситуация в Котласском районе — там коронавирус подтвердили у 69 человек.

По данным штаба, на лечении с COVID-19 находятся 5065 человек.