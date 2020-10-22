Архангельск, , 15:17 — REGNUM Популяция краснокнижного северного оленя продолжает сокращаться. Об этом ИА REGNUM сообщили в архангельском подразделения Баренц-отделенияWWFРоссии.

Напомним, дикий северный олень был занесен в Красную книгу Архангельской области в 2015 году, а в 2020 году — в Красную книгу Российской федерации. Однако никаких региональных государственных программ по сохранению оленя в области не принято.

«К сожалению, можно констатировать, что оленей становится все меньше: — по оценке экспертов-зоологов, сейчас в регионе обитает всего 1000 — 1300 особей», — сообщил руководитель подразделения Николай Ларионов.

По словам ученых, основные причины резкого сокращения ареала обитания и численности дикого северного оленя — вырубки старовозрастных хвойных лесов, браконьерство и хищничество волков.

«Северный олень не может обитать на вырубках или вблизи мест, где ведутся лесозаготовки. Пройденные рубками ельники зарастают непролазным березовым мелколесьем, там нет пропитания и трудно передвигаться, — отметил зоолог Данила Панченко. — Зимой, когда оленям трудно добывать ягель из-под снега, они часто питаются лишайниками, растущим на старых деревьях. Вырубки лишают оленей этого пропитания. Кроме того, строительство лесовозных дорог в старовозрастные лесные массивы приводит большему посещению недоступных ранее мест охотниками, беспокойству со стороны людей, и заставляет оленей покидать пригодные места обитания, которых и так уже практически не осталось, выходить на дороги, болота, вырубки, где они становятся легкой добычей для браконьеров и волков».

Как сообщало ИА REGNUM, минувшим летом стало известно о том, что из схемы территориального планирования Архангельской области убрали 11 особо охраняемых территорий. Новый губернатор выразил поддержку обеспокоенным защитникам природы, однако отметил, что при формировании новых ООПТ важно соблюсти баланс, учитывая интересы лесопользователей, на предприятиях которых работает 23 тысячи жителей региона.