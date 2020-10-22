Архангельск, 22 октября 2020, 15:17 — REGNUM Популяция краснокнижного северного оленя продолжает сокращаться. Об этом ИА REGNUM сообщили в архангельском подразделения Баренц-отделенияWWFРоссии.
Напомним, дикий северный олень был занесен в Красную книгу Архангельской области в 2015 году, а в 2020 году — в Красную книгу Российской федерации. Однако никаких региональных государственных программ по сохранению оленя в области не принято.
По словам ученых, основные причины резкого сокращения ареала обитания и численности дикого северного оленя — вырубки старовозрастных хвойных лесов, браконьерство и хищничество волков.
Как сообщало ИА REGNUM, минувшим летом стало известно о том, что из схемы территориального планирования Архангельской области убрали 11 особо охраняемых территорий. Новый губернатор выразил поддержку обеспокоенным защитникам природы, однако отметил, что при формировании новых ООПТ важно соблюсти баланс, учитывая интересы лесопользователей, на предприятиях которых работает 23 тысячи жителей региона.