Глава Сургута запретил высаживать из автобусов детей без масок
Глава Сургута Вадим Шувалов осудил сложившуюся местную практику высаживать из общественного транспорта детей без масок. Своё возмущение он высказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
»В нашем городе произошла серия вопиющих инцидентов: детей без масок высаживали из городского транспорта. Я считаю такую практику неприемлемой. Ребёнок в любом случае должен доехать домой или в школу, и выгонять его на холод нельзя ни при какой ситуации!» — восклицает глава Сургута.⠀
Вадим Шувалов отметил, что по его поручению проведено совещание с руководителями транспортных компаний, а к переусердствовавшим в соблюдении масочного режима транспортникам применены меры дисциплинарного характера.
К контролю за масочным режимом в аэропорту Шереметьево подключились казаки
С 22 октября к контролю за соблюдением масочного режима в аэропорту Шереметьево подключились представители казачества. Об этом 22 октября сообщается на официальном сайте правительства Московской области.
Участвовать в этом процессе будет 20 казачьих народных дружинников. Вместе с волонтерами они будут разъяснять пассажирам необходимость ношения масок.
В Воронежской области назвали самые «коронавирусные» сферы
Рост заболеваемости COVID-19 в Воронежской области фиксируется в сфере ЖКХ, образования, у госслужащих, работников транспортных средств и транспортных узлов. Об этом сообщили 22 октября в региональном оперативном штабе.
Путин: влияние пандемии на человечество ещё только предстоит осмыслить
Влияние пандемии коронавируса на настоящее и будущее человечества ещё только предстоит осмыслить, заявил президент России Владимир Путин.
В Воронежской области скончались ещё 19 пациентов с COVID-19
В Воронежской области за минувшие сутки положительные результаты тестов на коронавирус получили 246 человек. Сутками ранее сообщалось о 243 новых носителях коронавируса.
В Рязанской области приостановили диспансеризацию и профосмотры
Диспансеризации определённых групп взрослого населения и профосмотры приостановлены с 22 октября в Рязанской области. Об этом на встрече с губернатором Николаем Любимовым заявил министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий. Решение позволит разгрузить поликлиники и уменьшить число посетителей.
В Ивановской области к борьбе с антимасочниками привлекут работодателей
Данные сотрудников предприятий Ивановской области, которые нарушают масочный режим на улицах и в общественных местах, будут передаваться работодателям для принятия мер по месту работы. Решение принято региональным оперштабом, сообщили в пресс-службе правительства Ивановской области 22 октября.
На Северном Кавказе за сутки умерли 12 человек с коронавирусом
Число жертв COVID-19 на Северном Кавказе, по данным на 10:40 22 октября, достигло 1484. За минувшие сутки в округе скончались 12 пациентов с подтвержденным диагнозом, сообщил федеральный оперативный штаб.
В Крыму начали вакцинацию медиков от коронавируса
Вакцинация медицинских работников от коронавируса началась в Крыму, сообщили ИА REGNUM 22 октября в пресс-службе крымского минздрава.
Тюменский Роспотребнадзор сообщает о тревожной ситуации с COVID-19
В Тюменской области за месяц в два раза выросла заболеваемость коронавирусом. Об этом оперштабу заявила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.
При этом, по её словам, вирусы гриппа в области не циркулируют.
«Мы видим рост по основным критериям. Коэффициент распространения — чуть больше единицы. Свободный коечный фонд — 14,5%. За четыре недели заболеваемость увеличилась в два раза, чем в предыдущем периоде», — отметила Галина Шарухо.
Взрослые тюменцы в четыре раза чаще заражаются коронавирусом, чем дети. Наблюдается рост заболеваемости среди людей от 65 лет и старше. По заболеваемости COVID-19 лидирует Тюмень — 82%, на втором месте — Тюменский район, на третьем — Исетский. Большинство очагов заражения приходится на семьи.
Глава Роспотребнадзора посетила COVID-госпиталь в Ростове-на-Дону
В Ростов-на-Дону с рабочей поездкой прибыла глава Роспотребнадзора России Анна Попова. Она посетила COVID-госпиталь, развёрнутый на базе городской больницы № 1 имени Семашко.
В Чувашии сообщили, в каких сферах рост и падение объёма платных услуг
В Чувашии в январе-сентябре 2020 года населению было оказано платных услуг на 34 931,4 млн рублей, что на 13,2% ниже уровня аналогичного периода 2019 года. Удельный вес расходов на оплату услуг в потребительских расходах населения в январе-сентябре 2020 года составил 22,4% против 23,1% в январе-сентябре 2019 года, сообщает Чувашстат.
Рост по сравнению с прошлым годом произошёл в сфере коммунальных услуг (100,4%), оказании услуг пожилым и инвалидам (102,6%), а также ветеринарных услуг (112,6%). Наибольшее падение — в сферах санаторно-курортных услуг (38,6%), культуры (42,9%), физкультуры и спорта (47,5%), туризма (48,8%).
На Кубани разворачивают дополнительные ковидные койки
Более пяти тысяч коек для лечения пациентов с коронавирусом развёрнуто на данный момент на Кубани, свободными остаются на данный момент 17% из них. В одном из отделений городской клинической больницы №1 Краснодара дополнительно развернули 80 коек, в городской больнице №3 Сочи открыли 200 коек.
В детской больнице в Екатеринбурге начнут делать тест на COVID-19
Роспотребнадзор разрешил Детской городской клинической больнице № 11 (Екатеринбург) проводить тестирование на коронавирус. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии города.
Микробиологическая лаборатория ДГКБ № 11 сможет определить более 20 видов инфекций, среди них — COVID-19. Благодаря данной возможности срок получения результатов тестирования сведён до минимума.
Для начала в лаборатории будут делать по 120−140 тестов в сутки, потом это число увеличат вдвое.
В Челябинске студенты заменят медиков скорой помощи
В Челябинске студенты Аргаяшского медицинского колледжа будут работать на скорой помощи. Об этом журналистам заявила первый замгубернатора Ирина Гехт.
По её словам, всего к работе привлекут 70 студентов четвёртого курса. Ими будут доукомллектованы бригады на две недели в счёт практики.
Московский театр предложил зрителям без маски билеты за полмиллиона
В Москве Театр на Таганке предложил приобрести входные билеты для посетителей без маски. Сообщение об этом опубликовано на странице учреждения культуры в Instagram.
Объявленная стоимость — 500 тыс. 1 рубль. Театр объяснил, что в сумму уже включена стоимость потенциального штрафа театру.
«В особый пакет также входят: возможность находиться на спектакле без маски, отдельное место в партере на большой дистанции с остальными зрителями, отдельный вход и выход для посетителя», — говорится в информации.
Театр на Таганке предложил посетителям без маски билеты за 500 тысяч рублей
Московский театр на Таганке предложил посетителям, не желающим соблюдать масочный режим, приобретать билеты с заранее включённой в их стоимость суммой потенциального штрафа учреждению.
В Астраханской области за сутки выявили ещё 102 носителя коронавируса
В Астраханской области за сутки подтверждено 102 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперштабе 22 октября. Сутками ранее сообщалось о 114 новых носителях вируса. За сутки в статистику смертности вошли три новых пациента с COVID-19.
В Волгоградской области скончались ещё три пациента с COVID-19
Три летальных исхода пациентов с подтверждённым положительным тестом на коронавирус зарегистрировано в Волгоградской области за прошедшие сутки. Скончались две женщины и молодой мужчина, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
На Среднем Урале разместили инструкцию по госпитализации больных COVID-19
Свердловский минздрав разъяснил, в каких случаях больному COVID-19 требуется госпитализация. Документ размещён на сайте регионального территориального фонда обязательного медицинского страхования.
В Курской области число носителей коронавируса выросло на 99 человек
В Курской области за минувшие сутки подтверждено 99 новых случаев заражения коронавирусом, данные 22 октября опубликовал региональный оперативный штаб. 21 октября сообщалось о 97 новых носителях коронавируса.
В Волгоградской области увеличился суточный прирост носителей коронавируса
«Рекорд» по выявленным носителям коронавируса обновлён в Волгоградской области — 22 октября зарегистрирован 191 случай заражения, что на три превышает показатель предыдущих суток. Скончались ещё три человека, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Экономист оценил важность субсидий на развитие ипотеки в регионах РФ
То, что правительство России рассмотрит возможность предоставления субсидий на развитие жилищного строительства семи регионам страны, это крайне важно, особенно если учесть, какие серьезные трудности испытывают региональные бюджеты из-за затянувшейся пандемии коронавируса. Об этом заявил доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Соколов.
В Псковской области от коронавируса привили четверых добровольцев
В Псковской области привили первых четверых врачей, изъявивших желание вакцинировать от коронавирусной инфекции первым отечественным препаратом «Спутник V». Об этом 22 октября сообщает издание ПАИ со ссылкой на главного врача Псковской городской поликлиники Галину Невалённую.
Брянским медикам начали вводить второй компонент вакцины «Спутник V»
Второй компонент препарата от коронавируса «Спутник V» начали вводить медицинским работникам Брянской области. Вакцинацию прошли уже 13 человек, сообщили ИА REGNUM 22 октября в региональном оперативном штабе.
263 новых случая COVID-19 выявили в Архангелськой области
В Архангельской области список инфицированных опасным коронавирусом пополнили 263 человека.
В медучреждениях Архангельской области пока не созданы условия для хранения вакцины от коронавируса SARS-CoV-2, поэтому препараты хранятся на складе фармкомпании.
Читайте подробнее: В архангельских больницах нет условий для хранения вакцины от коронавируса
Раифский монастырь вновь открыт для паломников
В Казани после 10-дневного перерыва с 22 октября открыли для посещения Раифский Богородицкий мужской монастырь. Монастырь открыт для прихожан, но у каждого посетителя обязательно наличие защитной маски. Кроме этого, необходимо соблюдать дистанцию в 1,5 м, как в храме, так и на улице, а также санитарно-гигиенические требования.