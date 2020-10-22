Глава Сургута Вадим Шувалов осудил сложившуюся местную практику высаживать из общественного транспорта детей без масок. Своё возмущение он высказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

»В нашем городе произошла серия вопиющих инцидентов: детей без масок высаживали из городского транспорта. Я считаю такую практику неприемлемой. Ребёнок в любом случае должен доехать домой или в школу, и выгонять его на холод нельзя ни при какой ситуации!» — восклицает глава Сургута.⁣⁣⠀

Вадим Шувалов отметил, что по его поручению проведено совещание с руководителями транспортных компаний, а к переусердствовавшим в соблюдении масочного режима транспортникам применены меры дисциплинарного характера.