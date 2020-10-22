Москва, , 15:16 — REGNUM Одним из главных плюсов электронных трудовых книжек является то, что становится очень легко проверить достоверность информации и для махинаций с припиской стажа задним числом не остается места. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 октября заявила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева. Так она прокомментировала то, что в рамках встречи президента РФ с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) прозвучала мысль о том, что в РФ следует расширять практику применения электронных трудовых книжек.

«Так же плюс-оперативность предоставления информации. Отпадает необходимость затрат времени на создание копии и заверения в отделе кадров, — сказала экономист. — Так же можно отметить плюс данной системы для получателей некоторых льгот и пособий, основанных на заявительных принципах, которые могут либо не иметь возможности сделать это своевременно, либо просто забыть о необходимости написания заявления, в результате чего свои деньги получат позже и не в полном объёме».

Однако, как подчеркнула Мирзабалаева, цифровая платформа может быть неустойчивой, данные могут быть потеряны при сбоях, «слиты» в сеть недобросовестными работниками соответствующих платформ.

«Конечно, удобно забыть и не хранить дома бумажный вариант трудовой книжки, который может потеряться, сгореть, но лучше пока сохранять в бумажной форме. Почему? Предыдущий стаж не будет переноситься в электронную форму, как следует из нормативных документов, с 2020 года. Это хорошо для тех, кто начинает трудовую жизнь. Для людей со стажем лучше сохранять бумажный вариант», — добавила экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на конец июля 2020 года электронная книжка была лишь у 1% граждан России.

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