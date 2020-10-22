Москва, 22 октября 2020, 15:16 — REGNUM Одним из главных плюсов электронных трудовых книжек является то, что становится очень легко проверить достоверность информации и для махинаций с припиской стажа задним числом не остается места. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 октября заявила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева. Так она прокомментировала то, что в рамках встречи президента РФ с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) прозвучала мысль о том, что в РФ следует расширять практику применения электронных трудовых книжек.
Однако, как подчеркнула Мирзабалаева, цифровая платформа может быть неустойчивой, данные могут быть потеряны при сбоях, «слиты» в сеть недобросовестными работниками соответствующих платформ.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на конец июля 2020 года электронная книжка была лишь у 1% граждан России.
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