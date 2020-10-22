Москва, , 15:22 — REGNUM Депутат Московской городской думы Олег Шереметьев (КПРФ) признан виновным в мошенничестве. Соответствующее решение огласили в Замоскворецком суде Москвы, сообщает ТАСС.

Олег Шереметьев Duma.mos.ru

Ранее обвинение затребовало для парламентария наказание в виде четырёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет и штрафом в 2 млн 171 тыс. рублей в качестве компенсации причиненного ущерба.

Как сообщало ИА REGNUM, Шереметьева обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).

По версии следствия, с ноября 2019 года по февраль 2020 года депутат ежемесячно подготавливал и представлял в аппарат Мосгордумы документы о премировании своего помощника в размере от 350 до 600 тысяч рублей с ложными сведениями о выполнении последним заданий особой важности и сложности, а деньги потом присваивал и распоряжался ими по своему усмотрению. Ущерб бюджету Москвы от этих действий оценивается более чем в 2 миллиона рублей.

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