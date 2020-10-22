Казань, , 15:00 — REGNUM В Казани после 10-дневного перерыва с 22 октября открыли для посещения Раифский Богородицкий мужской монастырь. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе обители.

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Монастырь открыт для прихожан, но у каждого посетителя обязательно наличие защитной маски. Кроме этого, необходимо соблюдать дистанцию в 1,5 м, как в храме, так и на улице, а также санитарно-гигиенические требования.

В каждом помещении монастыря для безопасности и удобства прихожан имеются антисептики. По графику проводят влажную уборку с дезинфицирующими средствами поверхностей храмовой мебели общего пользования — места для написания записок, свечные ящики, дверные ручки, выполняются и другие предписания санитарных врачей.

На территории Раифской обители открыли купальню, музей истории монастыря, «Монастырскую трапезу» и возобновили экскурсии численностью не более 10 человек.

ИА REGNUM ранее сообщало, с 12 октября в целях профилактики распртсранения коронавирусной инфекции Раифский монастырь закрывали для посещения на 10 дней. Приобрести воду из святого источника и заказать требы можно было в церковной палатке около ворот обители.

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