Саранск, , 14:58 — REGNUM В Республиканской инфекционной клинической больнице Мордовии от последствий заражения коронавирусом умерла 61-летняя женщина. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Основной диагноз — новая коронавирусная инфекция COVID-19, крайне тяжёлая форма. Течение болезни осложнилось двусторонней полисегментарной пневмонией. Также пациентка страдала ожирением II степени.

Общее число жертв COVID-19 в республике выросло до 48 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 22 октября в регионе выявили 66 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было выявлено 65 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 7662 случая.

По данным на 21 октября в инфекционных стационарах республики лечение получали 1459 человек, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию. По месту жительства медики наблюдали за состоянием 1002 человек.

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