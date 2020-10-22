Краснодар, , 14:58 — REGNUM 18 семей, потерявшие жильё при пожаре в мансардном этаже многоэтажного дома по ул. Российской 267/6 — им. Евгении Жигуленко, 2 в Краснодаре, получили новые квартиры, сообщили 22 октября в пресс-службе администрации города.

На данный момент ключи от благоустроенных квартир получили 12 семей, ещё шесть семей получили квартиры без ремонта, но большие по площади, чем у них были ранее. На данный момент ведётся ремонт ещё 32 квартир, сразу после завершения работ погорельцы смогут въехать в новое жильё. В общей сложности будет выделено 54 квартиры: 50 владельцев определились с выбором, трое выбирают из предложенных вариантов, в одном случае владелец получит денежную компенсацию.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в мансардном этаже многоэтажного дома на улице Российской в Краснодаре произошёл в ночь на 13 сентября. В результате возгорания никто не пострадал, но огонь уничтожил 54 квартиры и имущество в них. СК возбудил уголовное дело по факту возгорания. Квартиры погорельцам предоставляет застройщик горевшего дома.

16 октября владельцы других квартир вернулись в свой дом. На мансардном этаже ведутся ремонтные работы — жилых квартир там больше не будет, помещения станут техническими.

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