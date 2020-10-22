Ставрополь, , 14:59 — REGNUM Завершено расследование уголовного дела об убийстве, произошедшем в исправительной колонии в Кочубеевском районе Ставрополья. Перед судом предстанет один из заключенных, сообщили ИА REGNUM 22 октября в пресс-службе следственного управления СК РФ по краю.

По данным следствия, днем 16 июля 2020 года в рабочей зоне ИК-1 в селе Кочубеевском двое осужденных за убийство поругались из-за того, что 39-летний обвиняемый не возвращал 31-летнему потерпевшему долг. Услышав оскорбления в свой адрес, обвиняемый дважды ударил оппонента металлической заточкой, из-за чего последний скончался на месте.

Материалы уголовного дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд

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