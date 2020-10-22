Москва, , 14:55 — REGNUM Предложение об обнулении НДФЛ для бедных — это подготовка к выборам в Госдуму и расширение электоральной ниши ЛДПР. Об этом ИА REGNUM заявил политолог Дмитрий Михайличенко.

Владимир Жириновский Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

«Непонятно, как этот законопроект коррелирует с «серой» зоной, которая в России велика. С ней борется правительство Михаила Мишустина, а не ЛДПР.

Жириновский и его партия раскидывали листовки с лозунгами типа «каждой бабе надо дать по мужику» и пытались запретить «Сникерсы». Спустя 25 лет тональность поменялась, а сущность осталась прежней». Дмитрий Михайличенко Сама по себе инициатива о снижении ставки НДФЛ направлена на расширение электоральной ниши ЛДПР. По сути, это все делается в рамках подготовки к выборам в Госдуму. 25 лет назади его партия раскидывали листовки с лозунгами типа «каждой бабе надо дать по мужику» и пытались запретить «Сникерсы». Спустя 25 лет тональность поменялась, а сущность осталась прежней».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) заявил, что принятая в первом чтении поправка в законопроект о 15% НДФЛ для получающих более 5 млн рублей в год — это только часть законодательной инициативы ЛДПР. Налог на доходы менее 20 тыс. рублей в месяц предлагается обнулить.

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