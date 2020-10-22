Варшава, , 15:01 — REGNUM За истекшие сутки в Польше было выявлено 12 107 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что стало новым самым большим числом за все время пандемии. Об этом 22 октября сообщает минздрав страны.

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По данным польского министерства, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало на сегодняшний день составлять 214 686.

Также сообщается, что за этот же период в стране от COVID-19 скончались 168 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 4019.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Польше было выявлено 10 040 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что на тот момент было самым большим за весь период пандемии.