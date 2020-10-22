Нур-Султан, , 14:54 — REGNUM Ситуация с загрязнением окружающей среды в Казахстане вызывает тревогу и требует решительных действий, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев 22 октября на заседании национального совета общественного доверия.

По его словам, в республике предстоит провести полномасштабную экологическую ревизию, чтобы сформировать новую экологическую культуру. Токаев призвал также развивать экологический туризм.

Президент также отметил особую роль волонтеров в сфере защиты окружающей среды и поставил задачу продолжить реализацию волонтерских проектов.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября в Нур-Султане прошло заседание национального совета общественного доверия с участием президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.