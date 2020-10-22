Екатеринбург, , 15:00 — REGNUM Заместитель начальника СКР по Октябрьскому району Екатеринбурга Артём Х. подал апелляционную жалобу на приговор суда по делу о конфликте на заправке. Об этом сообщил адвокат Сергей Колосовский в Facebook.

«Обещал всем сообщить, подаст ли Х. с золотым «Лексусом» апелляционную жалобу. Так вот подал — что, впрочем, ожидаемо», — написал Колосовский.

Следователь и ещё один водитель подрались на одной из заправок Екатеринбурга. Представитель СКР не поделил очередь с местным жителем, возник конфликт. Следователь обвинил мужчину в угрозе убийством, было заведено уголовное дело по соответствующей статье. Однако суд полностью оправдал второго участника конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, драка произошла ещё в сентябре 2019 года. Инцидент вызвал большой резонанс. В защиту мужчины, подравшегося со следователем, выступил боксёр Егор Мехонцев.

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