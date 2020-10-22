Уфа, , 14:54 — REGNUM Приостановить деятельность пансионата для престарелых «Моя семья» требует прокуратура Башкирии. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба этого надзорного ведомства.

Сотрудники прокуратуры установили, что житель Уфы арендовал двухэтажный коттедж в поселке 8 Марта и организовал в нем частный пансионат по предоставлению услуг по содержанию и уходу за престарелыми гражданами и инвалидами.

Отмечается, что данное помещение не соответствует требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства и пожарной безопасности.

По данному факту прокурор района возбудил в отношении этой организации и ее руководителя административные дела. Помимо этого, сотрудники прокуратуры потребовали через суд запретить работу пансионата до устранения нарушений в полном объеме.

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