23 октября 2020 | Время чтения 7 мин

Александр Умрихин, , 00:01 — REGNUM Нина Ерюхина — довольно знаменитый человек в общественном пространстве РФ: она известна не только тем, что являлась классным руководителем нынешнего заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, но и своей работой в статусе советника госсекретаря Союзного государства по вопросам образования. Проработав более четверти века учителем химии в петербургской школе, Нина Павловна не оставила сферу образования и начала работать в этом направлении на общественных началах. Сегодня она занимает должность советника президента Российской академии образования, а также входит в состав общественного совета при Министерстве просвещения РФ. ИА REGNUM поговорило с Ниной Ерюхиной о дистанционном образовании, необходимости смены требований ФГОС, а также о статусе учителя в современной школе.

Образование Иван Шилов © ИА REGNUM

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Десоветизация образования

«Без прошлого нет дороги будущего. Нужно проанализировать причинно-следственные связи, вот эту цепочку превращения образования, приведшую к разрушению системы образования советской школы, которая была крепко спаяна. Прочную систему создавали известные педагоги, имена которых мы знаем: это и Макаренко, и Сухомлинский, и Караковский. Это были люди-профессионалы. Мы сейчас говорим о хаосе в образовании. Педагогическая система выстраивается в соответствии с национальными ценностями, представлениями человека о его предназначении в обществе», — говорит Ерюхина.

Она согласилась с мнением, что учитель — это миссия, «и настоящий учитель — это тот, для кого школа — это храм науки, это встреча с учеником». По её мнению, главная задача учителя — сеять разумное, доброе и вечное, и родитель, который приводит ученика в школу, доверяет школе воспитание ребёнка, и он думает прежде всего о здоровье своего ребёнка: «Всё, к чему мы пришли, это разрушено. Ни о каком здоровье детей мы сейчас не можем говорить: дети выходят из школы больными».

Преподаватель в классе Елена Молчанова © ИА REGNUM

Ерюхина подчеркнула, что в стране наблюдается старение педагогического состава, а многие учителя и вовсе уходят в репетиторство в результате нынешнего положения.

Помимо этого, по её словам, сегодня наблюдается перегрузка учителей и их низкий социальный статус, а также отсутствие возможности педагогического роста: «Если мы раньше говорили, что учитель может пройти институт повышения квалификации, существовали методические отделы для учителей в случае возникновения проблем, то, например, в Москве остался один на весь город центр методической подготовки».

Тьютор вместо учителя?

Ерохина полагает, что ключевые проблемы для школ — отсутствие системы образования и воспитания в школе: «Нет системы — не будет результата. Непонятны цели, поставленные перед нашим образованием. Мне хотелось бы узнать, какие цели ставит перед собой Министерство образования и науки РФ? Система разрушена, и проблема отсутствия системы есть».

По её словам, в плачевном состоянии находится и педагогический корпус страны: «Уже начали вводить тьюторство — это же просто кошмар! Кто такой тьютор? Что это за слово такое? Кто вам сказал, что это хорошо? Откуда я знаю, кто будет сидеть рядом с моим ребёнком?»

Другой проблемой Ерюхина считает перепрофилирование педагогических вузов: «Их число сократилось, и называют себя учителем все, кому не лень».

Эксперименты на детях

Педагог со стажем не смогла обойти вниманием и появившееся в реалиях 2020 года дистанционное образование, которое не так давно снова вернулось в ряд школ из-за пандемии коронавируса и роста числа заболевших COVID-19: «ЕГЭ и дистанционное образование — укоренившийся эксперимент на детях. У нас, напомню, эксперименты запрещены. Я считаю, что дистанционная форма образования неприемлема и может жить для студентов и людей, которые в чём-то определились, знают, чем они занимаются, обладают базовыми знаниями. Они могут извлечь дополнительную информацию и воспользоваться этой формой общения. А в школе — я категорически против».

ЕГЭ

Она напомнила, что, несмотря на заявления чиновников, дистанционный формат образования всё равно вводится: «Мы слышим заявления чиновников о том, что на дистанционку никого не будут переводить, но тихо-мирно это делают. Например, мои внуки целыми днями сидят на дистанционном образовании, а результат нулевой! Наносится только вред. Многие предлагают в качестве выхода из ситуации семейную форму обучения, создание небольших классов. Но должно государство финансировать этих «семейников». Увы, этим никто не занимается».

Наша милиция нас бережёт

Волнует общественницу и конфликты учеников с педагогами, доходящие до рукоприкладства со стороны подростков. По её мнению, такие ситуации должны пресекаться с привлечением правоохранительных органов.

«Причина скандалов с участием учителей стала на рубеже веков, ведь ранее такой ситуации не было. Бывали случаи оскорбления. Всё идёт в том числе и из семьи: это вседозволенность. Но мне кажется, это крайние случаи. Я общалась с учителями и директорами на эту тему. Ситуации есть, но они редкие. Что делать? Прежде всего, надо сделать так, чтобы ситуации такие были невозможными. Раньше существовали детские комнаты милиции, неблагополучные дети стояли там на учёте. Такие организации были в помощь учителям и классным руководителям. Детей старались куда-то привлечь. Это очень хороший опыт», — уверена Ерюхина.

Она также подчеркнула необходимость повышать имидж учителя в СМИ и на телеэкране: «В своё время я даже плакала после выхода фильма «Школа». О хорошем учителе не было сделано ни одного фильма в последнее время. Но меня больше поразила телепередача после трансляции фильма. В присутствии учителей это были ушаты грязи, вылитые на них! Кто-то отрабатывает систему разрушения образа учителя! Слышно только всякую дрянь. Мы должны говорить о педагоге, о том, кто ведёт детей».

Учитель на службе у государства

Ключевой идеей для властей должно стать присвоение педагогам статуса государственного служащего, причём неважно, какой формат будет носить этот статус — федеральный или региональный: «Я предлагаю повысить статус учителя до ранга государственного служащего — можно федерального, но можно регионального. Это важно с точки зрения закона. Это предусматривает и ряд социальных льгот, и более высокую степень защищённости в отношениях с руководством школ и другими инстанциями. В любом случае необходимо повышение оплаты труда. Человек, получающий за работу в регионах не более 15 тысяч рублей, а то и ниже, он не будет пользоваться уважением ни среди учеников, ни среди родителей. И это не говоря уж о том, что педагогу приходится работать на полторы-две ставки, что изматывает его».

Анри Жюль Жан Жоффруа. В классе. 1889

Ерюхина посетовала на то, что учителя выполняют важнейшую миссию для общества, а о них вспоминают только в День учителя: «К сожалению, работа учителей сейчас — оказание услуг, а в этом случае действует закон «покупатель всегда прав, даже тогда, когда он неправ!». Об учителе надо говорить чаще и с уважением!»

Она также подвергла критике вычет налога из федеральных надбавок за классное руководство: «За классное руководство надо платить пять тысяч! Не вычитайте отсюда подоходный налог. Нет — надо обязательно вычесть налог из этих несчастных денег!».

Бесконечные революции в школах

Не осталась в стороне и тема изменяемости федеральных стандартов школ: по мнению Ерюхиной, учреждение должно оставаться устойчивой с точки зрения системы, и бесконечные смены учебников и программ только идут ей во вред.

«Какие-то стандарты нужны. Но бесконечные революции в виде смены учебников и программ идут только во вред. Школа — это одна из наиболее устойчивых систем, она такой и должна быть. Невозможно бесконечно навязывать смену подхода — нужно больше довериться школе», — сказала Ерюхина.

Дистанционный урок Du.gov.ru

По её словам, постоянная смена учебников лишь мешает педагогическому сообществу: «Министерство предлагает — но что, само не знает. Прекратите бесконечно менять учебники! Я была в издательстве «Просвещение», и там мы говорили об учениках и знаем, что происходит. Я считаю, что нельзя бесконечно вводить новые стандарты. Это будоражит учительское сообщество. Как только ввели новый учебник — начинаются новые бесконечные отчёты. Ты не успеваешь к этому приспособиться, а тут уже другое. Обратитесь к любому работающему педагогу, и он скажет, что он думает по поводу ФГОСов. Я уже неработающий учитель, но мнение педагогов мне понятно».