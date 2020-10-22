Саранск, , 14:50 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 22 октября выявили 66 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было выявлено 65 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 7662 случая, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки в республике выписан 61 человек, всего с начала пандемии выздоровел 6351 житель Мордовии. 48 человек скончались от коронавируса как от основной причины. За минувшие сутки один человек скончался, днем ранее также летальных случаев не регистрировалось.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1263 человека.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 21 октября в инфекционных стационарах республики лечение получали 1459 человек, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию. По месту жительства медики наблюдали за состоянием 1002 человек.