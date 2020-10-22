Архангельск, , 14:45 — REGNUM В медучреждениях Архангельской области пока не созданы условия для хранения вакцины от коронавируса SARS-CoV-2.

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Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, для хранения вакцины требуются специфические условия, в частности соблюдение температурного режима не выше минус 18 градусов.

«На данный момент эти условия созданы на складе предприятия «Фармация», где препараты и хранятся. Первая архангельская поликлиника выбрана базовой для вакцинации от COVID-19, поэтому именно в этом учреждении в первую очередь будут созданы необходимые условия», — пояснил министр здравоохранения региона Антон Карпунов.

Для обеспечения условий хранения вакцины в поликлинике из резервного фонда областного правительства выделено 210 тысяч рублей.

Председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев подчеркнул, что оборудование должно быть приобретено в кратчайшие сроки, а также поручил профильному ведомству провести тщательный мониторинг рынка, чтобы заранее спланировать приобретение специализированных камер хранения вакцины и для других учреждений здравоохранения региона.