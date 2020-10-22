Архангельск, 22 октября 2020, 14:45 — REGNUM В медучреждениях Архангельской области пока не созданы условия для хранения вакцины от коронавируса SARS-CoV-2.
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Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, для хранения вакцины требуются специфические условия, в частности соблюдение температурного режима не выше минус 18 градусов.
Для обеспечения условий хранения вакцины в поликлинике из резервного фонда областного правительства выделено 210 тысяч рублей.
Председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев подчеркнул, что оборудование должно быть приобретено в кратчайшие сроки, а также поручил профильному ведомству провести тщательный мониторинг рынка, чтобы заранее спланировать приобретение специализированных камер хранения вакцины и для других учреждений здравоохранения региона.