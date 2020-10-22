Казань, , 14:53 — REGNUM В столице Татарии на площадке клиники федерального университета открывают временный госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс службе вуза.

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По словам ректора университета Ильшата Гафурова, здание полностью готово к принятию пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. Стационар заработает на базе терапевтического отделения медико-санитарной части Казанского федерального университета по улице Шмидта, дом №31.

Среди студентов по состоянию на 22 октября численность заболевших сезонными простудными заболеваниями в головном вузе составляет 538 человек, в Елабужском институте — 26 человек и 99 — в Набережночелнинском.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Набережных Челнах госпиталь для ветеранов войн перепрофилировали для приема заболевших пневмонией и новой коронавирусной инфекцией. Медицинское учреждение для ковидных пациентов заработало с 16 октября. Госпиталь рассчитан на 100 коек и будет действовать, согласно приказу, до особого распоряжения.

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