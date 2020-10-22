Йошкар-Ола, , 14:44 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 22 октября выявили 51 новый случай заражения коронавирусом. Накануне в республике выявили 55 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 5682 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 4672 жителя Марий Эл, за последние сутки выписаны 25 человек. 61 человек скончался от последствий заражения коронавирусом. За минувшие летальных случаев в регионе не регистрировалось. Накануне скончались двое жителей республики.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 949 человек.

По данным минздрава региона, в инфекционных стационарах республики лечение получают 267 человек с подтвержденным заражением коронавирусом, всего на лечении находятся 919 человек, из них у 911 — пневмония.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе по состоянию на 22 октября выявили 1887 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — это очередной «рекордный» показатель суточного прироста зараженных с начала пандемии. Накануне сообщалось о 1813 случаях заражения SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 189 585 случаев.