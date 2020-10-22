Москва, , 14:42 — REGNUM Посетителей трёх торгово-развлекательных центров Москвы оштрафовали за отсутствие масок и перчаток. Об этом 22 октября сообщили в оперативном штабе столицы.

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Рейды инспекторов ОАТИ прошли в ТРЦ «Галерея Аэропорт», «Хорошо» и «XL». Всего выявлено и оштрафовано около 60 человек. Размер каждого штрафа составил 4 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября в Москве оштрафовали покупателей без масок и перчаток в торговых центрах на севере города.

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