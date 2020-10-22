Уфа, , 14:53 — REGNUM Уголовное дело по факту гибели постояльца пансионата для пожилых людей и инвалидов возбуждено в Уфе. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.

По версии следствия, 16 октября текущего года 81-летний постоялец ООО «Пансионат Моя семья», расположенного в поселке 8 марта г. Уфы, попытался спуститься на улицу через окно на втором этаже пансионата. В какой-то момент мужчина упал и получил травмы. Его доставили в медучреждение, где на следующий день он скончался.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что по факту ненадлежащего оказания услуг в этом пансионате было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ.

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