Владимир, , 14:37 — REGNUM На территории Владимирской области за минувшие сутки подтверждено ещё 87 новых случаев заражения коронавирусом, об этом сообщили в пресс-службе администрации региона. Сутками ранее сообщалось о 86 новых носителях инфекции.

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Лидирует по суточной заболеваемости Владимир — 18 новых случаев, на втором месте Муром — 17 носителей, на третьем — Гусь-Хрустальный, где подтвердили 15 новых случаев заражения. Также по шесть случаев подтверждено в Коврове и Красной Горбатке, пять — в Кольчугино, по четыре в Радужном и Собинке, по три в Вязниках, Меленках и Судогде, два в Гороховце, один в Александрове.

Всего в области зарегистрировано 8762 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, 6374 пациента с COVID-19 в регионе выздоровели, в том числе за 21 октября — 42 человека. Скончались 249 пациентов с COVID-19. На 21 октября во Владимирской области развёрнуто 928 коек для лечения пациентов с COVID-19, 90% из них (833) заняты, свободно 95 коек.