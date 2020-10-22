Берлин, , 14:35 — REGNUM Объемы продаж туалетной бумаги и дезинфицирующих средств выросли в Германии на фоне увеличения числа выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 22 октября Reuters.

Подобные сведения представило статистическое бюро страны, по данным которого за прошедшую неделю объемы продаж туалетной бумаги выросли почти в два раза (на 89,9%), тогда как мыло и иные дезинфицирующие средства стали покупать активнее на 62,3% и 72,5% чаще.

Рост объемов продажи этих товаров наблюдается на фоне резкого увеличения числа ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Напомним, весной в разгар первой волны пандемии во многих странах наблюдался сильный ажиотаж со стороны покупателей, которые стремились подготовиться к жестким мерам изоляции.

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