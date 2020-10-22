Страсбург, Франция, , 14:35 — REGNUM Мэр французского города Страсбург Жанна Барсегян отменила знаменитую рождественскую ярмарку в городе из-за роста числа зараженных вирусом SARS-CoV-2. Об этом в четверг, 22 октября, сообщает Le Figaro.

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Из-за ухудшения санитарной ситуации в городе властям Страсбурга, который также называют «рождественской столицей Франции», пришлось отказаться от проведения ежегодной традиционной елочной ярмарки.

Тем не менее, рождественская ёлка на центральной площади Клебер все-таки будет установлена.

Напомним, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 26 676 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 950 тысяч.

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