Москва, , 14:43 — REGNUM Национальную цель «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» считают самой важной 92% российских граждан. Таковы итоги опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные 22 октября на сайте организации.

Национальную цель «Достойный, эффективный труд» считают важной 87% опрошенных, «Комфортная и безопасная среда для жизни» — 86%. Национальную цель, связанную с обеспечением возможностей для самореализации и развития талантов, назвал важной 81% респондентов, «Цифровая трансформация» и «Успешное предпринималтельство» набрали 60% и 59% соответственно.

При этом 64% опрошенных полагают, что за последний год власти стали уделять больше внимания нацпроекту «Цифровая экономика». По 54% думают также о проектах «Безопасные и качественные дороги» и «Демография».

В целом информированы о национальных проектах от 56% до 85% граждан. Так, «Здравоохранение» — самый известный нацпроект, с ним хорошо знакомы или «что-то слышали» 85% респондентов.

Далее идут «Жилье и городская среда» и «Малое и среднее предпринимательство» (по 82%), а также «Образование» и «Экология» (по 80%).

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