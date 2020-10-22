Тбилиси, , 14:33 — REGNUM Темпы распространения коронавируса в Грузии резко сократятся, если большинство населения будет носить медицинские маски. Об этом, как передает «Общественное телевидение», 22 октября сказал на заседании правительства премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

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«Если 90% наших граждан будут носить маски, то распространение инфекции сократится на 70%. Мы говорили об этом много раз и повторим, что никто не смог изобрести более эффективный инструмент против глобальной пандемии, чем маска, социальная дистанция и гигиена», — цитируют журналисты премьер-министра.

Он отметил, что постоянное ношение маски является элементом адаптации к новым условиям и призвал жителей страны проявить ответственность.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 22 октября, в Грузии выявили 22 803 носителей коронавируса, в том числе 1595 за последние сутки. Темпы распространения этой инфекции в стране постоянно растут с начала сентября.

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