Воронеж, , 14:28 — REGNUM 59-летнюю пациентку, у которой на фоне новой коронавирусной инфекции обострилась хроническая патология почек, спасли врачи анестезиолого-реанимационного отделения многофункционального медицинского центра при БСМП №8 Воронежа. Об этом сообщили 22 октября ИА REGNUM в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

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Женщина поступила в больницу 5 октября в тяжёлом состоянии. Пациентка находилась на неинвазивной вентиляции легких, а затем её состояние начало ухудшаться: из-за обострения хронической патологии почек начали расти биохимические показатели мочевины, креатинина и метаболиты. Медики приняли решение о проведении сеанса гемодиализа для очищения крови от продуктов метаболизма и избытка токсинов.

Процедура, которую специалисты отделения проводили впервые, прошла успешно, работа почек стабилизировалась.

На данный момент состояние пациентки улучшилось, основные биохимические показатели пришли в норму, женщина чувствует себя хорошо.