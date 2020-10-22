Белгород, , 14:29 — REGNUM 95 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Белгородской области 22 октября, что на 10 меньше, чем в предыдущие сутки. Скончался один человек, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: борьба на пределе возможностей — все новости»

С начала пандемии в Белгородской области выявили 10 тыс. 652 носителя коронавируса. Выздоровели 8672 человек, из которых 87 выписаны за минувшие сутки. В стационарах находятся 579 пациентов (55 из них на ИВЛ), получают амбулаторное лечение 1241 человек.

Зарегистрирован один летальный исход. Таким образом, от осложнений, вызванных инфекцией, скончались 73 человека.