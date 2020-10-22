Париж, , 14:05 — REGNUM Предложенный президентом Франции подход к вопросу не будет способствовать решению проблемы терроризма, зато ускорит распространение ненависти среди приверженцев ислама к некоторым европейцам, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 22 октября, комментируя высказывания Эммануэля Макрона.

Как сообщалось ранее, Макрон заявил, что убитый и обезглавленный радикалом-исламистом школьный учитель Самюэль Пати — «лицо республики и нашего желания разбить террористов».

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«Макрону, как и многим другим французам, свойственно произносить высокопарные, но общие фразы. Мне, например, непонятно, что значат его слова об убитом в пригороде Парижа учителе истории и географии как о «новым лице республики». Ничего нового для большинства французов, людей с укоренившимися понятиями современного варианта либерального мировоззрения, этот учитель, Самюэль Пати, не сделал — он лишь «отстаивал» свободу слова как право говорить всё, что лично он считает нужным, вне зависимости от того, оскорбляют его высказывания чьи-либо чувства или убеждения или не оскорбляют.

Нынешний президент Франции продолжает твердить, что французы «не откажутся от карикатур, от рисунков». Ну что же, радикально настроенных либералов во Франции станет больше.

Он трактует это как приверженность «желанию разбить террористов». Уверен, однако, что уничтожению терроризма и террористов такой подход никак не будет способствовать. А вот распространению ненависти приверженцев ислама к такого рода европейцам, вербовке с использованием этой ненависти новых террористов — да, будет.

Как «вернуть учителям в каждой средней школе право создавать республиканцев», о котором говорит Макрон? Приставить к каждому по два охранника?