Стокгольм, , 14:08 — REGNUM Специальные рекомендации Агентства общественного здравоохранения Швеции в отношении карантинных ограничений для лиц старше 70 лет утратили свою силу. Согласно решению ведомства, отныне рекомендации по недопущению распространения коронавирусной инфекции распространяются на всех граждан без учета возраста. Об этом сообщила новостное агентство SVT Nyheter.

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Причина решения ведомства заключается в относительно небольшом распространении коронавируса на данный момент.

«Все граждане Швеции несут равную ответственность за защиту себя и окружающих», — заявила министр здравоохранения и социальных дел Лена Халленгрен.

Однако министр отметила, что факт отмены ограничений для пожилых людей вовсе не означает снижение риска заражения коронавирусом.

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