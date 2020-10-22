Москва, , 14:10 — REGNUM В скором времени в российские школы будут внедрены элементы VR/AR-технологии, которые представляют из себя дополнительную и виртуальную реальность. Об этом 22 октября заявил первый заместитель министра просвещения Российской Федерации Дмитрий Глушко на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Виртуальная реальность Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, речь идёт о периоде в два-три года. За это время виртуальная реальность станет одним из аспектов обучения в каждой школе.

«Я думаю, что отдельные элементы в ближайшее время будут доступны. Пройдет два-три года, и её элементы будут во всех школах, вопрос в готовности учителей. Закупить — самая простая часть. Нужно научиться эффективно использовать это оборудование», — заявил Глушко.

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