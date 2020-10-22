Москва, , 14:04 — REGNUM Дистанционная форма образования допустима лишь для взрослых людей и студентов. Такое мнение 22 октября корреспонденту ИА REGNUM высказала советник президента Российской академии образования, член общественного совета при Министерстве просвещения РФ, бывший классный руководитель заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева Нина Ерюхина.

Следите за развитием событий в трансляции: «Карантин и дистанционка: обучение в условиях коронавируса — все новости»

"ЕГЭ и дистанционное образование — укоренившийся эксперимент на детях. У нас, напомню, эксперименты запрещены. Я считаю, что дистанционная форма образования неприемлема и может жить для студентов и людей, которые в чём-то определились, знают, чем они занимаются, обладают базовыми знаниями. Они могут извлечь дополнительную информацию и воспользоваться этой формой общения. А в школе — я категорически против», — сказала Ерюхина.

По её словам, несмотря на заявления чиновников, дистанционный формат образования всё равно вводится: «Мы слышим заявления чиновников о том, что на дистанционку никого не будут переводить, но тихо-мирно это делают. Например, мои внуки целыми днями сидят на дистанционном образовании, а результат нулевой! Наносится только вред. Многие предлагают в качестве выхода из ситуации семейную форму обучения, создание небольших классов. Но должно государство финансировать этих «семейников». Увы, этим никто не занимается».

Ерюхина подчеркнула, что любое нововведение должно быть научно обосновано.