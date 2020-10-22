Магас, , 14:06 — REGNUM Власти Ингушетии пока не намерены ужесточать ограниченияиз-за коронавируса, поскольку ситуация в регионе стабильна, а медучреждения не перегружены. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам заседания регионального оперативного штаба по противодействию COVID-19.

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«По заявлению главы региона [Махмуда-Али Калиматова], власти не намерены в ближайшее время вводить массовые ограничения, пока ситуация стабильна, и нет опасений о возникновении перегруженности системы здравоохранения и учреждений, на которые ложится основная нагрузка по лечению заболевших COVID-19», — сказано в сообщении.

В ходе заседания было отмечено, что в Ингушетии функционирует 565 коек для лечения пациентов с коронавирусом, 373 из них — с кислородом, в том числе 72 реанимационные. В Сунженской центральной районной больнице развернуто 10 коек для беременных женщин, а в детской республиканской клинической больнице открыто отделение для детей на 20 коек.

По данным на 10:30 22 октября, в Ингушетии зарегистрировано более 6,8 тыс. случаев заражения коронавирусом, за предыдущие сутки инфекцию выявили у 59 жителей. Выздоровели в республике почти 5,6 тыс. человек с подтвержденным COVID-19, 89 пациентов скончались.